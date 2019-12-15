Вс, 15.12.2019
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СМИ: Трамп скоро может объявить о выводе из Афганистана 4000 военных

TOPSHOT - US President Donald Trump serves Thanksgiving dinner to US troops at Bagram Air Field during a surprise visit on November 28, 2019 in Afghanistan. (Photo by Olivier Douliery / AFP)

ФОТО: OLIVIER DOULIERY/AFP

Президент США Дональд Трамп в скором времени может объявить о выводе из Афганистана примерно четырех тысяч американских военных, сообщил в воскресенье телеканал NBC News со ссылкой на источники.

В настоящее время в Афганистане размещены порядка 12-13 тысяч военнослужащих из США. Когда именно начнется вывод военных неизвестно, но этот процесс займет примерно пару месяцев, и в Афганистане останутся примерно 8-9 тысяч военнослужащих, уточнил источник NBC.

Ранее на этой неделе спецпредставитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что США берут короткую паузу в мирных переговорах с движением "Талибан" после теракта в Баграме.

NBC напоминает, что Трамп ранее заявлял своим советникам, что хотел бы вывести всех военнослужащих из Афганистана к ноябрю 2020 года, когда в США пройдут президентские выборы.

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