СМИ: Трамп скоро может объявить о выводе из Афганистана 4000 военных

В настоящее время в Афганистане размещены порядка 12-13 тысяч военнослужащих из США. Когда именно начнется вывод военных неизвестно, но этот процесс займет примерно пару месяцев, и в Афганистане останутся примерно 8-9 тысяч военнослужащих, уточнил источник NBC.

Ранее на этой неделе спецпредставитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что США берут короткую паузу в мирных переговорах с движением "Талибан" после теракта в Баграме.