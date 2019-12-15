А вы знали? Стекла для топовых моделей автомобилей производят в Эльва

Завод Saint-Gobain Sekurit в Эльва – один из самых роботизированных в Эстонии, он предлагает работу 15-и производственным роботам и более чем 300-м людям.

Передние стекла для автомобилей производят в Эльва уже 30 лет. Сначала на заводе изготавливали лобовые стекла для автомобиля Lada 2101, а также для автомобилей FSO Polonez, польского Fiat, даже пробовали делать стекла для «Москвича», но производство оказалось слишком дорогим.

Руководитель Saint-Gobain Sekurit Анди Касак, который возглавляет завод с 1991 года, говорит: «Завод Lada был важным клиентом, мы делали стекла с зеленным оттенком для экспортных автомобилей, которые отправляли в Латинскую Америку и Израиль».

Анди Касак ФОТО: Sille Annuk

В 2000 году стали производить и боковые стекла. Сейчас же на заводе производят запчасти для свободного рынка. Напрямую продаются модели стекол для Audi, Mercedes-Benz, Renault, производятся также лобовые стекла для микромобилей Aixam и Piaggio.

Стекол для каких автомобилей в Эльва производят больше всего?

«Для Lada. В последние три года в топе также Renault Kangoo, VW Passat и Tiguan, Audi A3 и A6, Škoda Octavia», – отвечает Касак. У созданной в 2013 году модели Škoda Octavia, кстати, 27 различных вариантов стекла.

Фото с завода Saint-Gobain в Эльва. 2019 ФОТО: Sille Annuk

Триплексное стекло открыли случайно

Производятся на заводе триплексные стекла. История изобретения технологии Triplex весьма интересное.

В 1903 году французский ученый-химик Эдуард Бенедиктус наводил порядок в своей лаборатории. Одна стеклянная колба с остатками нитроцеллюлозы упала с полки, но не разбилась. Стекло потрескалось, но формы не потеряло. Однако на долгие годы ученый забыл о своем открытии, пока однажды не услышал о женщине, которая погибла в автомобильной аварии из-за того, что лобовое стекло разбилось и перерезало ей горло. В 1909 году Бенедиктус получил патент на свое доработанное изобретение «Триплекс», которое состояло из двух спрессованных между собой слоев стекла и полимерной пленки между ними.

Стекло у BMW трехкамерное

Технический директор Мярт Йыги говорит, что производство стекол становится все сложнее. К примеру, у дорогих моделей BMW лобовые стекла являются трехкамерными. Также между стеклами используются отдельные слои, к примеру, для шумоподавления и отражающие солнечные лучи. Теперь же производители думают о том, как интегрировать в стекла сенсоры и камеры. Сложнее всего производить стекла для моделей KIA и Hyundai, у которых 21 различная конфигурация.

Мярт Йыги ФОТО: Sille Annuk

Сейчас на рынке производителей стекол новый вызов - smart glass, или умное лобовое стекло, которое имеет вверху затемненный козырек, по бокам повортные огни, а также встроенные приборную панель и экран.

Каждый день бьется 24 стекла

Еще 25 лет назад лобовое стекло было толщиной 6 мм, теперь чуть более 4 мм. Чем тоньше стекло, тем лучше оно выдерживает удар, поясняет руководитель по развитию Анари Пыдер. Для снижения веса автомобиля и уменьшения выбросов CO2 стекло постоянно пытаются сделать легче.

В 2017 году модель Ford GT была дополнена стеклом Gorilla Glass толщиной 3 мм, которое было произведено в концерне Saint-Gobain и часто используется как стекло для смартфонов.

В лаборатории завода ежедневно бьют около 24 лобовых стекол, для этого с высоты четырех метров бросают ядро весом 2,26 кг на стекло. Так имитируется столкновение, если все правильно, то ядро не пробьет стекло насквозь.

Фото с завода Saint-Gobain в Эльва. 2019 ФОТО: Sille Annuk