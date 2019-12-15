Картина дня: ограждение на шоссе, купюра в 7 евро, неприятные запахи в Маарду и кошмар финских гостей в Таллинне

Впервые в Эстонии: отрезок однополосного шоссе разделили металлическим ограждением

Департамент шоссейных дорог распорядился установить на 3,4-километровом участке шоссе Таллинн-Рапла-Тюри, где оба направления дороги являются однополосными, ограждение, чтобы не допустить обгонов и избежать лобовых столкновений. Читать далее...

Финская газета - о ночи ужаса в таллиннском отеле: дважды за сутки вторглись в номер, в постели лежал незнакомец!

Поездка в Таллинн финской спортивной делегации приняла странный и пугающий поворот, когда в номер в гостинице Viru дважды за ночь вторглись посторонние люди, пишет финская газета Iltalehti. Читать далее...

Жители Маарду страдают от невыносимой вони

Жители Маарду жалуются на то, что периодически проявляющееся загрязнение воздуха и неприятные запахи отравляют их среду обитания и угрожают здоровью городских жителей. Читать далее...

Раймонд Кальюлайд предлагает создать купюру номиналом 7 евро: зачем?

Покинувший в апреле этого года Центристскую партию и примкнувший недавно к Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд заявил, что Эстонии нужна купюра номиналом 7 евро, на которой были бы изображены Юри Ратас, Март Хельме и Хелир-Валдор Сеэдер. Читать далее...

Опасный маневр: лихой водитель едва избежал встречи со столбами при обгоне

Представитель пайдеского полицейского участка подтвердил, что на видео явно видно, как водитель темного транспортного средства совершает опасный обгон, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения. Читать далее...

Алан Вахт: на рынке топлива нахально обманывают потребителей

По словам члена правления Alexela Алана Вахта, на рынке плодятся сети заправок, которые продают под видом дизельного топлива без биодобавок самый настоящий биодизель. «На топливном рынке и раньше затевались схемы, но такой откровенной лжи в лицо не припомню», - сказал он. Читать далее...

Новый маршрут Ryanair соединит Ригу с суперпопулярным у туристов европейским курортом

Ryanair, европейская авиакомпания номер один, объявила о предстоящем открытии нового маршрута Рига-Задар. Маршрут откроется в мае 2020 года в рамках летнего расписания Ryanair. Читать далее...

Два грузовика не поделили дорогу, один водитель скрылся с места ДТП

Сегодня в Вильянди на улице Рауа в промышленной зоне Кантремаа произошло ДТП: столкнулись два грузовика. Один из водителей даже не притормозил и поспешил скрыться с места происшествия. Читать далее...

В Латвии во время пробежки погиб польский солдат НАТО

В субботу, 14 декабря, во время индивидуальной беговой тренировки погиб польский солдат из боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии. Военный занимался спортом в свободное от службы время. Читать далее...

А вы знали? Стекла для топовых моделей автомобилей производят в Эльва