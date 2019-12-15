Социал-демократы создали внутрипартийное Русскоязычное объединение

«Цель нового внутрипартийного объединения – способствовать построению более сплоченного общества и помогать партии формировать позиции по вопросам, которые напрямую касаются русскоязычных жителей Эстонии. Мы также собираемся знакомить всех желающих с социал-демократией и политикой в целом. Наше объединение нужно и для того, чтобы новые русскоязычные члены партии, которых у нас всё больше, могли максимально комфортно для себя влиться в партию и в политику», – отметил Кирилл Клаус, который являющийся советником фракции социал-демократов в Рийгикогу.

«Советского Союза уже давно нет, но значительная часть русскоязычного населения по-прежнему вынуждена мириться по сути с однопартийной системой. Ни одна партия до сих пор не смогла или не захотела предоставить русскоязычным жителям серьезную альтернативу Центристской партии, которую традиционно поддерживает большинство неэстонцев. Но политическая монополия в условиях демократии – это неправильно. Мы, русскоязычные, заслуживаем того, чтобы у нас была не только свобода выбора, но был и сам выбор», – подчеркнул Клаус.

«Многие голосуют за нечестных и циничных политиков не потому, что им так уж хочется это делать, просто выбирают из всех зол меньшее. Эту ситуацию уже давно пора изменить – люди нуждаются в свежести и порядочности, в расширении политического ассортимента. Я и наша замечательная команда каждый день работаем ради того, чтобы русскоязычные жители именно в социал-демократах увидели политическую силу, которая смотрит в будущее и хочет, чтобы все жители Эстонии независимо от национальности были счастливыми и успешными. И я предлагаю связаться со мной всем, кто хочет изменить жизнь страны и свою жизнь к лучшему», – сказал Кирилл Клаус.

По словам заместителя председателя партии Катри Райк, для Эстонии важно, чтобы в общественной жизни участвовало как можно больше людей. «Очень важно, чтобы и у русскоязычного населения в нашей партии был свой голос», – отметила она.

Вице-президентами Русскоязычного объединения Социал-демократической партии избраны Виктория Ерофеева и Павел Прокопенко. В правление также вошли Алиса Айт, Владимир Ниинимяки и Анна Тыниссаар. Генеральным секретарем объединения стал Илья Бородкин. Рабочий язык объединения – русский, при этом вступать в новую организацию могут все члены партии. Из видных социал-демократов в новое внутрипартийное объединение уже вступили Евгений Осиновский, Катри Райк, Раймонд Кальюлайд и Яак Аллик.