В Латвии во время охоты был застрелен человек

Вчера, 14 декабря, во время утренней охоты в лесу Лайдзской волости Талсинского края был застрелен один из охотников, сообщила агентству BNS представитель Госполиции Латвии Элина Приедите.
В ходе предварительного расследования была получена информация о том, что выстрел, убивший мужчину 1945 года рождения, был произведен другим охотником, который по неосторожности выбрал неправильный угол стрельбы.
На место происшествия была вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи, однако медики не смогли спасти жизнь пострадавшего из-за серьезности полученного ранения.
Госполиция Латвии начала уголовное производство и продолжает расследование обстоятельств произошедшего.