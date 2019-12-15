Более 200 провизоров поставили подписи в поддержку отмены аптечной реформы

Провизор пярнуской аптеки Папинийду Тийна Аннико сообщила BNS, что в октябре она направила своим коллегам призыв выразить свое мнение о необходимости остановить аптечную реформу. Неожиданно на этот призыв откликнулось более 200 ее коллег — провизоров и фармацевтов, которые целыми коллективами заявили, что и они не поддерживают реализацию аптечной реформы и не собираются становиться предпринимателями.

«В СМИ от нашего имени выступают всего два-три человека, которые на самом деле не представляют мнение всех провизоров Эстонии. Ведь в Палате провизоров всего чуть больше 100 членов, в то время как провизоров в Эстонии тысяча человек, плюс к ним фармацевты, – пояснила Тийна Аннико. – Проблема в том, что большинство провизоров – это наемные работники, они выполняют свою профессиональную работу, но от их имени никто не говорит. Между тем, под вывеской реформы на самом деле идет конкурентная борьба, в которой одна группа предпринимателей пытается отнять аптеки у другой группы, оправдывая своим действия наличием у них специальной подготовки и делая вид, что, мол, провизоры сумеют удержать аптеки на плаву, даже игнорируя законы экономики».

Аннико собирала подписи до 11 ноября, затем направила заявление в поддержку отмены реформы всем фракциям Рийгикогу и пояснила, что она, одиночный провизор, собрала более двухсот подписей своих коллег со всей Эстонии, которые выражают полностью противоположное мнение по поводу необходимости и осуществимости аптечной реформы, чем ежедневно об этом говорят в СМИ.