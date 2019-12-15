Эстонский тренер Анатолий Шмигун теперь консультирует латвийскую сборную по биатлону

«Я консультирую спортсменов по вопросам техники по приглашению Мариса Чакарса. Работаю с 1 ноября. В основном занимаюсь видеосъемками, на основе которых анализирую технику», – сказал Шмигун в интервью порталу ERR Sport.

По его словам, в состав команды входят 12 спортсменов – поровну мужчин и женщин, но биатлонисты Андрей Расторгуев и Байба Бендика тренируются отдельно.