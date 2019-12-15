Эстонский тренер Анатолий Шмигун теперь консультирует латвийскую сборную по биатлону

Заслуженный тренер Анатолий Шмигун, под руководством которого эстонская лыжница Кристина Шмигун-Вяхи добилась выдающихся результатов в мировом спорте, с ноября начал работать консультантом в национальной сборной Латвии по биатлону.
«Я консультирую спортсменов по вопросам техники по приглашению Мариса Чакарса. Работаю с 1 ноября. В основном занимаюсь видеосъемками, на основе которых анализирую технику», – сказал Шмигун в интервью порталу ERR Sport.
По его словам, в состав команды входят 12 спортсменов – поровну мужчин и женщин, но биатлонисты Андрей Расторгуев и Байба Бендика тренируются отдельно.
«Работа есть работа. 10 месяцев сидел дома и никому не был нужен, а теперь позвали, поэтому почему бы и не согласиться. В этом смысле я удовлетворен [новой работой]», – прокомментировал Шмигун работу в латвийской команде.