Вс, 15.12.2019
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Эстонский тренер Анатолий Шмигун теперь консультирует латвийскую сборную по биатлону

Кристина Шмигун-Вяхи и Анатолий Шмигун.

ФОТО: Пеэтер Ланговитс

Заслуженный тренер Анатолий Шмигун, под руководством которого эстонская лыжница Кристина Шмигун-Вяхи добилась выдающихся результатов в мировом спорте, с ноября начал работать консультантом в национальной сборной Латвии по биатлону.

«Я консультирую спортсменов по вопросам техники по приглашению Мариса Чакарса. Работаю с 1 ноября. В основном занимаюсь видеосъемками, на основе которых анализирую технику», – сказал Шмигун в интервью порталу ERR Sport.

По его словам, в состав команды входят 12 спортсменов – поровну мужчин и женщин, но биатлонисты Андрей Расторгуев и Байба Бендика тренируются отдельно.

«Работа есть работа. 10 месяцев сидел дома и никому не был нужен, а теперь позвали, поэтому почему бы и не согласиться. В этом смысле я удовлетворен [новой работой]», – прокомментировал Шмигун работу в латвийской команде.

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