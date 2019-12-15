Вс, 15.12.2019
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В Италии эвакуировали более 50 000 человек из-за бомбы

Бомба.

ФОТО: Päästeamet

В Италии в городе Бриндизи было эвакуировано 54 тысяч человек из-за обнаруженной авиабомбы времен Второй мировой войны, пишет Korrespondent.

Неразорвавшаяся бомба была обнаружена строителями утром в воскресенье во время работ по расширению кинотеатра Андромеда. 

Чтобы успешно ликвидировать опасность были привлечены примерно тысяча сотрудников правоохранительных органов и 250 волонтеров. 

Саму бомбу обезвреживали 15 военных саперов. Ее могли  оставить летчики Королевских ВВС Великобритании, бомбившими Бриндизи в 1941 году. 

Городские власти вызвали военных саперов и распорядились создать в районе страшной находки так называемую "красную зону", пребывать в которой категорически запретили до полного окончания операции по обезвреживанию авиабомбы. 

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