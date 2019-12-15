В Италии эвакуировали более 50 000 человек из-за бомбы

Неразорвавшаяся бомба была обнаружена строителями утром в воскресенье во время работ по расширению кинотеатра Андромеда.

Чтобы успешно ликвидировать опасность были привлечены примерно тысяча сотрудников правоохранительных органов и 250 волонтеров.

Саму бомбу обезвреживали 15 военных саперов. Ее могли оставить летчики Королевских ВВС Великобритании, бомбившими Бриндизи в 1941 году.