Фото: в Йыгева провозгласили рождественский мир для всей Эстонии

На мероприятии также выступили заместитель председателя Рийгикогу Сийм Каллас, председатель волостного собрания Йыгева Райво Мейтус и старейшина Йыгева Ааре Олго.

«Рождественским миром обращаем внимание на необходимость мира в жизни. В становящемся все более беспокойным и нестабильным мире мы нуждаемся в покое все больше», - сказал Олго.

Он отметил, что в рождественское время мы можем притормозить, заглянуть в себя и побыть с близкими, осознать, что на самом деле важно.

На городской елке свечу третьего Адвента зажгли Мейтус и Олго.