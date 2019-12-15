Фото: в Йыгева провозгласили рождественский мир для всей Эстонии

Сегодня, 15 декабря, тартуский епископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Йоэль Лухаметс провозгласил в Йыгева рождественский мир для всей Эстонии, пишет Postimees.
На мероприятии также выступили заместитель председателя Рийгикогу Сийм Каллас, председатель волостного собрания Йыгева Райво Мейтус и старейшина Йыгева Ааре Олго.
«Рождественским миром обращаем внимание на необходимость мира в жизни. В становящемся все более беспокойным и нестабильным мире мы нуждаемся в покое все больше», - сказал Олго.
Он отметил, что в рождественское время мы можем притормозить, заглянуть в себя и побыть с близкими, осознать, что на самом деле важно.
На городской елке свечу третьего Адвента зажгли Мейтус и Олго.
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