Вс, 15.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим

В России официально зарегистрирован брак трансгендеров

ФОТО: скриншот/ youtube Erika Askarova

Брак между двумя трансгендерами официально зарегистрировал один из ЗАГСов города Казани, сообщает новостной портал KazanFirst.

Эрика раньше была мужчиной, а Виктор — женщиной. Они познакомились четыре месяца назад и после непродолжительного романа решили узаконить отношения.

Проблем с регистрацией брака не возникло: молодые подали заявление в ЗАГС, сотрудники его приняли и назначили дату росписи. Церемония прошла 12 декабря. 

"Не было особого отношения. Если я выгляжу, как женщина и у меня женские документы, а он выглядит, как мужчина и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал", - говорит Эрика. 

По словам Эрики они с мужем еще не решили, где будут жить. Пока останутся в Казани, но в дальнейшем, возможно, переедут за границу. Молодожены объясняют это тем, что они хотят детей, а в России в их случае могут возникнуть проблемы с органами опеки. В европейских странах к подобным парам относятся лояльнее. 

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