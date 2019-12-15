В России официально зарегистрирован брак трансгендеров

Брак между двумя трансгендерами официально зарегистрировал один из ЗАГСов города Казани, сообщает новостной портал KazanFirst.
Эрика раньше была мужчиной, а Виктор — женщиной. Они познакомились четыре месяца назад и после непродолжительного романа решили узаконить отношения.
Проблем с регистрацией брака не возникло: молодые подали заявление в ЗАГС, сотрудники его приняли и назначили дату росписи. Церемония прошла 12 декабря.
"Не было особого отношения. Если я выгляжу, как женщина и у меня женские документы, а он выглядит, как мужчина и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал", - говорит Эрика.
По словам Эрики они с мужем еще не решили, где будут жить. Пока останутся в Казани, но в дальнейшем, возможно, переедут за границу. Молодожены объясняют это тем, что они хотят детей, а в России в их случае могут возникнуть проблемы с органами опеки. В европейских странах к подобным парам относятся лояльнее.