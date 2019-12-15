В России официально зарегистрирован брак трансгендеров

Эрика раньше была мужчиной, а Виктор — женщиной. Они познакомились четыре месяца назад и после непродолжительного романа решили узаконить отношения.

Проблем с регистрацией брака не возникло: молодые подали заявление в ЗАГС, сотрудники его приняли и назначили дату росписи. Церемония прошла 12 декабря.

"Не было особого отношения. Если я выгляжу, как женщина и у меня женские документы, а он выглядит, как мужчина и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал", - говорит Эрика.