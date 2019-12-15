В Таллинне ищут 26-летнюю девушку: ее жизнь может быть в опасности

Несколько часов назад обеспокоенный близкий Элайзы сообщил, что она не пришла домой и он не может с ней связаться. Полицейские побеседовали с ее знакомыми и проверили возможные места, где она могла быть, но до сих пор ее не удалось найти.

Рост Элайзы 158 сантиметров, она худая и у нее окрашенные в темно-коричневый цвет волосы. Когда она вышла из медучреждения, на ней были темные брюки, темно-серое полупальто и шарф. Ее мобильный телефон выключен.