В Таллинне ищут 26-летнюю девушку: ее жизнь может быть в опасности

Полиция ищет 26-летнюю Элайзу, которая сегодня вечером покинула находящееся в Таллинне медучреждение и не добралась до своего дома.
Несколько часов назад обеспокоенный близкий Элайзы сообщил, что она не пришла домой и он не может с ней связаться. Полицейские побеседовали с ее знакомыми и проверили возможные места, где она могла быть, но до сих пор ее не удалось найти.
Рост Элайзы 158 сантиметров, она худая и у нее окрашенные в темно-коричневый цвет волосы. Когда она вышла из медучреждения, на ней были темные брюки, темно-серое полупальто и шарф. Ее мобильный телефон выключен.
Полиция просит всех, кто заметит Элайзу, сообщить об этом по номеру 112, поскольку есть основание полагать, что ее жизнь может быть в опасности.