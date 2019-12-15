Таллинн может отказаться от традиционного новогоднего салюта

Между тем в управе столичного района Кесклинн не только призывают жителей отказаться от запуска петард, но и не исключают, что традиционный новогодний салют в Таллинне предстоящей новогодней ночью мы увидим в последний раз.

"Что касается большого городского фейерверка, то хотя в его случае у нас нет тех проблем, которые есть с частными фейерверками, которые связаны с безопасностью из-за того, что он проходит под окнами жилых домов, то я думаю, что Таллинн готов на будущий год взвешивать какие-то различные альтернативы", - сказал старейшина Кесклинна Владимир Свет.