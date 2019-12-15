Вс, 15.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим

Таллинн может отказаться от традиционного новогоднего салюта

Новогодний салют на площади Вабадузе.

ФОТО: Erik Prozes

Столичные власти не исключают отказа от традиционного новогоднего салюта, на смену которому придут более современные технологии - лазерные шоу и светоинсталляции.

С 16 декабря Департамент технического надзора запускает кампанию под названием "Безопасных салютов!", чтобы призвать людей ответственно подходить к использованию пиротехники, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". 

Между тем в управе столичного района Кесклинн не только призывают жителей отказаться от запуска петард, но и не исключают, что традиционный новогодний салют в Таллинне предстоящей новогодней ночью мы увидим в последний раз.

"Что касается большого городского фейерверка, то хотя в его случае у нас нет тех проблем, которые есть с частными фейерверками, которые связаны с безопасностью из-за того, что он проходит под окнами жилых домов, то я думаю, что Таллинн готов на будущий год взвешивать какие-то различные альтернативы", - сказал старейшина Кесклинна Владимир Свет. 

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