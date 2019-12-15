Хельме о новом правительстве Финляндии: красные пытаются уничтожить страну

Финский парламент во вторник назначил на пост премьер-министра 34-летнюю Санну Марин (СДП). Она стала самым молодым премьером в мире.

«И я напоминаю высказывание Владимира Ленина, что каждая кухарка может стать министром, или как он сказал. Теперь мы видим, как каждая продавщица может стать премьер-министром и как какой-нибудь уличный активист и необразованный человек также стали членами правительства», - передает слова Хельме ERR.

Также эстонский министр внутренних дел сомневается, сможет ли вообще правительство Финляндии отстаивать интересы своей страны.