Хельме о новом правительстве Финляндии: красные пытаются уничтожить страну
«От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом», - прокомментировал новое финское правительство председатель EKRE и министр внутренних дел Эстонии Март Хельме в передаче «Räägime asjast».
Финский парламент во вторник назначил на пост премьер-министра 34-летнюю Санну Марин (СДП). Она стала самым молодым премьером в мире.
«И я напоминаю высказывание Владимира Ленина, что каждая кухарка может стать министром, или как он сказал. Теперь мы видим, как каждая продавщица может стать премьер-министром и как какой-нибудь уличный активист и необразованный человек также стали членами правительства», - передает слова Хельме ERR.
Также эстонский министр внутренних дел сомневается, сможет ли вообще правительство Финляндии отстаивать интересы своей страны.
По словам Хельме, теперь мы в какой-то степени наблюдаем, как происходит историческая месть красных белым, то есть красные, которые хотели уже в то время (в Финскую гражданскую войну 1918) ликвидировать финское государство, теперь получили власть и теперь отчаянно пытаются ликвидировать финское государство.