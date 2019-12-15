Хельме о новой власти Финляндии: продавщица стала премьером, а необразованные люди - членами правительства

Финский парламент во вторник назначил на пост премьер-министра 34-летнюю Санну Марин (СДП). Она стала самым молодым премьером в мире.

«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства», - передает слова Хельме.

Хельме также выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сумеет отстоять интересы своей страны.

«Теперь мы в определенной мере на деле можем увидеть, как происходит историческая месть красных белым, то есть, красные, которые еще в гражданскую войну в Финляндии в 1918 году хотели свергнуть Финляндскую республику, теперь дорвались до власти и отчаянно пытаются ликвидировать финское государство, сделать из Финляндии какую-то европейскую провинцию, которая хоть и будет еще называться Суоми или Finland, но на самом деле станет воплощением идеологической философии Фукуямы о конце истории», - заявил Хельме.

Март Хельме предрек, что следующим премьер-министром Финляндии на самом деле станет Юсси Халла-Ахо, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Истинные финны», идеологически родственной эстонской EKRE. По мнению Хельме, не может быть ничего более противоестественного, чем то, что сейчас происходит в Финляндии и не происходило в стране уже много столетий.

Ратас: жду от всех членов правительства уважительного сотрудничества с финскими коллегами

«Финляндия — наш ближайший друг и союзник, с которым все правительства Эстонской Республики хорошо и тесно сотрудничали. На это не влияло то, какие демократические партии в двух странах входили в коалицию и ею управляли», - написал в соцсетях премьер-министр Юри Ратас, комментируя высказывание Хельме.

«Лично у меня было отличное сотрудничество как с двумя предыдущими премьер-министрами Финляндии, так и первый позитивный контакт с новым главой правительства», - отметил Ратас.

«Жду от всех членов эстонского правительства содержательного и уважительного сотрудничества с нашими финскими коллегами», - подытожил Ратас.

Министр социальный дел Танель Кийк (Центристская партия) не согласен с высказыванием Хельме. «У маленьких стран никогда нет много друзей. Финляндия была другом и союзником Эстонии как в хорошие, так и в плохие времена», - написал Кийк.

«Мы должны это сохранить и ценить, ни в коем случае не подрывать», - добавил он. Кийк согласился со словами Ратаса, что члены правительств Эстонии и Финляндии должны плодотворно и уважительно сотрудничать.