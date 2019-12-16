Март Хельме: я не ставлю под сомнение теплые отношения Эстонии и Финляндии

«Я считаю необходимым разъяснить, что 15 декабря в эфире радиостанции TRE Raadio в передаче "Поговорим о деле", давая оценку новому левому правительству Финляндии, я выражал мнение не правительства Эстонии, а высказывал всего лишь свою личную позицию и мнения, вытекающие из мировоззрения нашей партии», - написал Хельме.

«Ни в коем случае я не ставлю под сомнение стабильность доброго сотрудничества и дружеских связей между Эстонией и Финляндией», - написал министр внутренних дел.

По словам Хельме, разногласия между политиками ни в коей мере не влияют на теплые чувства жителей Эстонии к народу Финляндии.

Премьер-министр Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас призвал министра внутренних дел Марта Хельме, а также других членов правительства уважительно относиться и сотрудничать с коллегами из нового правительства Финляндии.

Март Хельме в интервью коммерческой радиостанции TRE Raadio подверг острой критике новое правительство Финляндии и его нового премьер-министра. Радиостанция TRE Raadio принадлежит члену EKRE Сийму Похлаку.

«От того, что теперь произошло в Финляндии, просто волосы дыбом встают, - охарактеризовал новое правительство Финляндии Март Хельме в воскресной передаче TRE raadio Räägime asjast («Поговорим о деле»).

На прошлой неделе парламент Финляндии проголосовал за вступление в должность правительства самого молодого в истории страны премьер-министра, 34-летней Санны Марин.

«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства», - сказал Хельме.