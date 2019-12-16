Рагнар Клаван и Инна Злиднис стали лучшими футболистами Эстонии

Рагнар Клаван в седьмой раз в карьере стал лучшим футболистом Эстонии, опередив в голосовании футбольных журналистов и представителей ЭФС Константина Васильева и Кароля Метса. Для защитника "Кальяри" звание лучшего игрока страны по итогам года стало шестым подряд. Константин Васильев победил в голосовании болельщиков, отдавших свои симпатии 34-летнему игроку "Флоры" и сборной Эстонии.