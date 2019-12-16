Пн, 16.12.2019
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  • Рагнар Клаван и Инна Злиднис стали лучшими футболистами Эстонии

Рагнар Клаван и Инна Злиднис стали лучшими футболистами Эстонии

На торжественном гала-вечере, который состоялся в воскресенье  в театре "Эстония", были названы лучшие футболисты Эстонии 2019 года.

Рагнар Клаван в седьмой раз в карьере стал лучшим футболистом Эстонии, опередив в голосовании футбольных журналистов и представителей ЭФС Константина Васильева и Кароля Метса. Для защитника "Кальяри" звание лучшего игрока страны по итогам года стало шестым подряд. Константин Васильев победил в голосовании болельщиков, отдавших свои симпатии 34-летнему игроку "Флоры" и сборной Эстонии.

Лучшей футболисткой года стала Инна Злиднис, выступающая за "Ференцварош". Приз лучшего тренера сезона завоевал наставник таллиннской "Флоры" Юрген Хенн.

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