Паэт об оскорбительном заявлении Хельме: смыть позор теперь можно только отставкой

Ильвес в социальных сетях написал, что теперь внешней политикой Эстонии управляют из Министерства внутренних дел, сообщает BNS.

«Сегодняшним беспрецедентным оскорблением в адрес правительства Финляндии управление внешней политикой Эстонии перешло от президента, от премьер-министра и от министра иностранных дел в руки Министерства внутренних дел. Теперь важные и обращающие на себя внимание заявления поступают именно оттуда», - написал Ильвес в воскресенье вечером в Твиттере.

По словам реформиста, депутата Европарламента Паэта, заявления Хельме в адрес Финляндии наносят ущерб отношениям Эстонии с одним из своих ближайших союзников. У деятеля, выступающего с подобными высказываниями, налицо видные издалека проблемы ментального характера, подчеркнул Паэт.

«Член правительства Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме своими сегодняшними заявлениями нанес серьезный ущерб отношениям Эстонии с одним из ближайших наших союзников и друзей, с Финляндией.

Заявление в радиоэфире о том, что правительство Финляндии пытается уничтожить Финское государство, свидетельствует об очевидной проблеме ментального характера его автора», - указал бывший министр иностранных дел Эстонии Паэт на заявление Хельме в воскресной передаче коммерческой станции TRE Raadio «Поговорим о деле».

«Однако же выступающий с подобными утверждениями и нарушающий отношения с важным для нас соседним государством деятель сидит в правительстве Эстонии, руководимом Юри Ратасом. Если его недавние высказывания о "смерти мозга" у членов Рийгикогу и похвальба по поводу того, как он избивал людей в первую очередь наносят вред политике самой Эстонии и правительству в глазах жителей нашей страны, то оскорбления в адрес Финского государства и его граждан переходит уже все границы. Такого рода речи — это опасная дурь, подрывающая отношения Эстонии с ее ближайшими союзниками», - подчеркнул он.

«Представьте себе, какая буря разразилась бы в Эстонии, если бы член правительства Финляндии и министр внутренних дел заявил бы, что в Эстонии в лице EKRE к власти пришли нацисты, которые хотят истребить эстонское правительство. Это совершенно очевидно коснулось бы не только избирателей EKRE, но гораздо более широкого круга людей. Поскольку такого рода оценки мы просто даже не предполагаем услышать от представителя правительства ближайшего к нам государства, - привел аналогию Паэт. - И тем не менее, такого рода заявления по поводу нашего ближайшего друга и важного союзника Финляндии делает министр внутренних дел Эстонии Март Хельме».

Евродепутат назвал заявления Хельме серьезным международным ущербом.

«И я больше не желаю слышать невнятное бормотание премьер-министра Ратаса, его оправдывания Марта Хельме. Мне стыдно, что правительство Эстонии так себя ведет по отношению к Финляндии и к финнам. И хоть немного отмыть этот стыд и позор премьер-министр может только своей решительностью, как можно быстрее освободив от должности министра, серьезно вредящего Эстонии. Это уже не шутки», - заявил Урмас Паэт.

Финский портал Yle опубликовал слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме (EKRE) об их новом правительстве и премьер-министре, сообщил в воскресенье вечером Postimees.