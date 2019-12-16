Плющенко обвинил Тутберидзе в переманивании готовых спортсменов

Плющенко ранее предположил, что после возобновления карьеры Загитова может уйти к другим тренерам. Позже группа Тутберидзе в инстаграме обвинила Плющенко в том, что он пытался «купить готовых спортсменов и переманить к себе Загитову».

«Итак, уважаемая Этери! Не буди лихо, пока оно тихо. Для вашего, как вы написали, «тренерского штаба», уход Загитовой, конечно, это потеря. Полагаю, что вы расстроены и это тоже объяснимо.

Понимаю, что Алина для вас как для спортивного менеджера (вы же не настаиваете на том, чтобы вас все профессионалы называли тренером, потому что всю техническую прыжковую часть ставит Сергей Дудаков) приносила ощутимый доход.

Меня как человека не совсем далекого от спорта и тем более фигурного катания (надеюсь, вам не вздумается ставить под сомнение и это очевидное обстоятельство) журналисты попросили прокомментировать эту, безусловно, сенсационную новость в мире спорта. Разумеется, я прокомментировал.

Наблюдая за Алиной давно, я высказал некоторые предположения, основываясь в том числе на профессиональных критериях.

Как человек несклонный к оскорблениям или злому сарказму, я, как мне кажется, был исключительно корректен во всех высказываниях. Тем более не имею обыкновения хамить женщинам. Но был бесконечно удивлен вашей реакцией на мои слова, поскольку она представляется мне весьма хамской.

И это невозможно извинить, даже понимая всю степень расстройства от утраты вашим «штабом» не только талантливого, но и весьма доходного проекта.

Я никогда не пытался «заманить», как вы пишете, к себе Алину, как и никого другого, тем более унижая вас в ее глазах. Понимаю, что очень легко моделировать чьи-то поступки, исходя из известной формулы «рядить по себе», но, ей богу, Этери!

Если бы я хотел кого-то «переманивать», уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на внушительный список, на целую «Плющенко-тим», с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами, но пока есть только Team Tutberidze. Вы все-таки ничего не попутали?

Уж не знаю, по каким причинам (возможно, нехватка внимания, сопереживания – спортсмены ведь тоже люди, и им тоже нужно порой доброе человеческое отношение именно как к людям, а не как к машинам по выколачиванию результата), но Алина сама несколько раз просила меня на шоу в Японии ей что-то подсказать.

Уважительно относясь к чужим контрактам и обязательствам, я, разумеется, не собирался вмешиваться не в свою компетенцию. Все зависело только от нее самой. Дал ей лишь несколько сугубо профессиональных советов, когда она считала, что находится в определенном тупике, в том числе с осваиванием четверных прыжков. На этом все мое мифическое переманивание и закончилось.