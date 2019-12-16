Злостные нарушители ПДД получат от полиции черные открытки

«Этой предупреждающей рождественской открыткой мы напоминаем неоднократным нарушителям Закона о дорожным движении, что из-за их беспечности или намеренного нарушения правил в опасности оказываются другие участники дорожного движения», - сказал руководитель Центра надзора за дорожным движением Ханнес Кулламяэ.

В этом году открытка посвящена безопасности на железной дороге. «В местах пересечения с железной дорогой всегда имеются предупреждающие об опасности знаки, но ДТП все равно случаются. Когда внимание человека направлено на смартфон, а происходящее вокруг он не слышит из-за наушников, не спасет и громкий сигнал поезда», - отметил Кулламяэ.

Открытка будет выслана людям, которые совершили в этом году четыре или более нарушений Закона о дорожном движении. В этом году таких людей 857, из них 46 получат черную открытку во второй раз, восемь человек — третий год подряд.

73 постоянных нарушителей за последние пять лет стали причиной 83 ДТП, в которых погиб один человек и пострадало 23 человека. Один злостный нарушитель совершил в течение года шесть ДТП.

Среди получателей открытки наиболее распространенное нарушение, 40% ото всех совершенных получателями открытки нарушений, - это превышение скорости. За этим следовали прочие нарушения - управление транспортным средством без техосмотра и без действующей страховки. По-прежнему достаточно часто встречаются такие нарушения, как вождение без прав, в нетрезвом состоянии или неиспользование ремней безопасности.

В этот раз будет выслано почти вдвое больше открыток, чем в 2018 году. По словам Ханнеса Кулламяэ, рост числа повторных нарушителей был обусловлен еще большим вниманием полиции за надзором за дорожным движением, а также вступившим в силу упрощенным ведением производства. «Упрощенное производство занимает меньше времени, поэтому полиция успевает реагировать на значительно большее число нарушений», - пояснил он.

В 2019 году больше всего нарушений совершил тот же человек, что и в прошлом году. Мужчина 1958 года рождения получит черную открытку третий год подряд. В этом году он совершил в общей сложности 21 мелкое нарушение, за что ему назначено штрафов более чем на 1000 евро.

«К сожалению, штрафу не оказали на его поведение должного влияния. Хотя его нарушения не были серьезные, такое постоянное небрежное отношение влечет за собой опасность», - сказал Ханнес Кулламяэ.

Черные открытки от Департамента полиции и погранохраны. ФОТО: PPA

Больше всего среди получателей черных рождественских открыток молодых людей в возрасте 25-29 лет, имеющих гражданство Эстонии и основное образование. Открытки получат и 26 женщин.