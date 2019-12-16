"Ливерпуль" по-прежнему недосягаем, "Арсенал" был разгромлен Гвардиолой

"Ливерпуль" после победы в 17-туре АПЛ над "Уотфордом" 2:0 продолжает с огромным отрывом лидировать в чемпионате.
"Манчестер Сити" в центральном матче Премьер-лиги разгромил "Арсенал" на "Эмирэйтс" 3:0. Подопечные Гвардиолы уже в первом тайме решили все свои проблемы - дубль де Брюйне и гол Стерлинга превратили второй тайм матча в Лондоне в бессмысленное времяпрепровождение. "Сити" остался на третьем месте в АПЛ, отставая от "Ливерпуля" на 14 очков. "Арсенал" идет девятым, набрав после 17 туров 22 очка.
"Тоттенхэм" под руководством Жозе Моуриньо выиграл четыре матча из пяти и после победы 2:1 над "Вулверхэмптоном" занимает пятое место в АПЛ. Португальцу удалось после назначения тренером "Шпор" поднять клуб с 14-й строки таблицы в зону еврокубков.
В зоне еврокубов теперь находится и "Манчестер Юнайтед" - ничья 1:1 с "Эвертоном" принесла команде Сульшера шестую строку первенства АПЛ.
Не обошлось и без скандалов: китайский телеканал CCTV не показал прямую трансляцию матча 17-го тура АПЛ «Арсенал» – «Манчестер Сити».
Государственная компания CCTV является основным телевещателем на территории материкового Китая.
Вместо матча «Арсенала» канал в записи показал игру между «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном».
Bloomberg допускает, что клуб таким образом сталкивается с последствиями в связи с критическими высказываниями полузащитника Месута Озила, который в твиттере обвинил Китай в гонениях на уйгуров, проживающих в стране.
«Арсенал» позднее выступил с заявлением, в котором отметил, что слова Озила про уйгуров – его личное мнение.
Уйгуры – коренной народ Восточного Туркестана, по вероисповеданию — мусульмане-сунниты.
Китай обвиняется в проведении репрессивной политики против уйгуров и ограничении их религиозных и культурных прав.