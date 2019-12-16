"Ливерпуль" по-прежнему недосягаем, "Арсенал" был разгромлен Гвардиолой

"Манчестер Сити" в центральном матче Премьер-лиги разгромил "Арсенал" на "Эмирэйтс" 3:0. Подопечные Гвардиолы уже в первом тайме решили все свои проблемы - дубль де Брюйне и гол Стерлинга превратили второй тайм матча в Лондоне в бессмысленное времяпрепровождение. "Сити" остался на третьем месте в АПЛ, отставая от "Ливерпуля" на 14 очков. "Арсенал" идет девятым, набрав после 17 туров 22 очка.

"Тоттенхэм" под руководством Жозе Моуриньо выиграл четыре матча из пяти и после победы 2:1 над "Вулверхэмптоном" занимает пятое место в АПЛ. Португальцу удалось после назначения тренером "Шпор" поднять клуб с 14-й строки таблицы в зону еврокубков.

В зоне еврокубов теперь находится и "Манчестер Юнайтед" - ничья 1:1 с "Эвертоном" принесла команде Сульшера шестую строку первенства АПЛ.

Не обошлось и без скандалов: китайский телеканал CCTV не показал прямую трансляцию матча 17-го тура АПЛ «Арсенал» – «Манчестер Сити».

Государственная компания CCTV является основным телевещателем на территории материкового Китая.

Вместо матча «Арсенала» канал в записи показал игру между «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном».

Bloomberg допускает, что клуб таким образом сталкивается с последствиями в связи с критическими высказываниями полузащитника Месута Озила, который в твиттере обвинил Китай в гонениях на уйгуров, проживающих в стране.

«Арсенал» позднее выступил с заявлением, в котором отметил, что слова Озила про уйгуров – его личное мнение.

Уйгуры – коренной народ Восточного Туркестана, по вероисповеданию — мусульмане-сунниты.