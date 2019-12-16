Историк-расчленитель из Санкт-Петербурга: я убил невесту и себя тоже, меня уже нет

По его словам, он планировал обвенчаться с Анастасией. Они также планировали пойти в ЗАГС, чтобы подать заявление о браке и пожениться 28-29 апреля 2020 года, передает «Лента.ру».

Соколов утверждает, что до убийства он «все пять лет ее и пальцем не тронул». «Даже семейные скандалы у нас были редкими, и, я бы сказал, ровными, без сильных всплесков», - отметил он.

Историк сказал, что понимает тяжесть содеянного и достоин кары. «Мне все равно, что говорят обо мне. Это уже не важно. Я убил ее и себя тоже, меня уже нет», — написал он. При этом Соколов заявил, что у него нет других планов, кроме написания книги.

2 декабря Соколов сообщил о том, что собирается написать книгу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. Он рассказал, что это будет автобиографический «роман о жизни и любви».