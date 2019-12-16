За три дня до Эль-Класико "Реал" и "Барселона" дружно потеряли очки

Перед очной встречей в среду "Реал" и "Барселона" потеряли очки в матче с середняками Ла Лиги.
"Валенсия" не смогла переиграть дома "Реал", упустив победу на последних секундах встречи. Карлос Солер октырл счет на 78.й минуте, но Карим Бензема сумел спасти для мадридцев одно очко на 90-й минуте.
Возможность оторваться от "Реала" упустила "Барселона", сыгравшая также вничью с "Реал Сосьедадом" - Ойарсабаль вывел "Сосьедад" вперед на 12-й минуте встречи, но Антуан Гризманн на 38й минуте счет сравнял, во втором тайме соперники вновь обменялись голами - на точный выстрел Луиса Суареса "Сосьедад" ответил голом Исака - 2:2.
"Реал" и "Барса" продолжают лидировать в чемпионате Испании, набрав по 35 очков. В среду состоится очная встреча грандов.
Тройку лидеров замыкает "Севилья" уступившая дома "Вильяреалу" 1:2. Мадридский "Атлетико" одержал уверенную победу над "Осасуной" 2:0.