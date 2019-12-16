Яна Тоом о Марте Хельме: одно утешение — при каждом дворе должен быть свой шут

«Март Хельме помнит из своей прошлой жизни Ленина, но не очень хорошо. Правильная цитата - "каждую кухарку можно обучить управлять государством",то есть каждую кухарку можно обучить управлению государством — разговор об образовании», - напомнила Яна Тоом, как на самом деле звучит фраза, которую использовал Март Хельме, комментируя новую власть в Финляндии.

«Я не могу сказать, что слова Хельме меня как-то изумили — помню из детства, что профи марсизма-ленинизма не подбирают слова, они искренне верят, что их каждое слово — это чистое золото и не терпят инакомыслия», - отметила Яна Тоом.