Фанаты "Райо Вальекано" обвинили игрока сборной Украины в нацизме

В конце первого тайма фанаты начали скандировать «Зозуля – нацист». Арбитр приостановил матч на несколько минут, по стадиону объявили, что игра будет прервана, если скандирования не прекратятся. Команды все же доиграли первый тайм.

«Альбасете» отказался выходить на поле после перерыва. Арбитр в итоге принял решение не продолжать матч. Футболисты «Альбасете» остаются в раздевалке и покинут стадион только после того, как уйдут все болельщики.

В феврале 2017 года Зозуля перешел в «Райо» в аренду из «Бетиса», но его трансфер не был принят фанатами команды. Они обвинили игрока в связях с ультраправыми организациями на Украине, недовольство сопровождалось акциями против Зозули.