Во что собирались превратить Ригу: грандиозные планы Улманиса

Культурно-исторический ансамбль Старой Риги включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и ежегодно старый город привлекает тысячи заинтересованных туристов. Кроме того, это почти сюрреально сказочное место Риги, где проводят время сами рижане и гости города.

Впрочем, не секрет, что Вецрига пережила основательные разрушения во время Освободительной войны, Второй мировой войны и советской оккупации. Одни город бомбардировали, обстреливали и взрывали, тогда как другие решали строить абсолютно безвкусные дома между средневековых зданий.

Однако и в мирное время Вецрига переживала изменения - Карлис Улманис взял быка за рога и начал планировать грандиозную перестройку города.

Издание журнала Atpūta от 9 апреля 1937 года ФОТО: LNNB/periodika

Латвия переживала авторитарный режим с мая 1934 года до оккупации 17 июня 1940 года. В то время латвийский диктатор Карлис Улманис пытался укрепить в стране патриотизм, латышские ценности и способствовать экономическому развитию Латвии. В ходе попыток улучшить страну и пробудить латышский дух, Улманис, одержимый национальным фанатизмом, решил полностью реконструировать Вецригу.

В 1936 году на собрании работников самоуправления Улманис обратился к присутствующим с речью: "Национальный комитет по строительству (..) сможет со светлым, направленным в будущее взглядом работать и руководить работами по строительству Риги. И, если вы хотите своими глазами увидеть доказательства этому (..), то идите и пройдитесь по улицам Риги, по улицам Вецриги. А потом заодно попрощаетесь со старой, бесцветной, материалистической Ригой старых времен", - писало 25 апреля 1936 года издание "Latvijas Kareivis".

План перестройки Старой Риги в 1939 году. ФОТО: Wikimedia Commons

После речи Улманиса на трибуну вышел мэр Риги Роберт Лиепиньш, который сообщил, что старым и неподходящим, некрасивым зданиям с центральной части города нужно исчезнуть, чтобы дать место новым постройкам, улицам, площадям.

От имени идеальной страны, практически без задержек и не слушая общественное мнение, начался систематический снос домов Старой Риги.

Для будущих поколений на все времена были уничтожены кварталы исторических домов между Домом Черноголовых и набережной 11 ноября, у церкви Мары, на улице 13 января у улиц Вальню, Смилшу и Зигру.

Всего с 1935 по 1938 годы в Старой Риге снесли 42 жилых и 28 хозяйственных зданий. На освобожденных кварталах были построены Музей войны, Министерство финансов: для более широкого обзора открылся собор Архиепископа - Домская церковь, в частности, была создана Домская площадь, которой тогда присвоили название «площадь 15 мая» - день, когда Улманис произвел государственный переворот.

Нереализованными остались две значительных постройки - дом руководства Риги и Почтовая сберегательная касса. На месте старых домов был построен Армейский экономический магазин или популярный в наши дни торговый центр Galerija Centrs, вблизи Вецриги - Судебный замок и новостройки типографии на улицах Дзирнаву и Блауманя.

Армейский экономический магазин, 1939 год. ФОТО: Wikimedia Commons

Особенно амбициозным был проект дома города Риги - этим зданием Улманис хотел показать, что латышам принадлежит ключ от Риги, поэтому оно должно быть чрезвычайно роскошным. Из нескольких предложенных мест Улманис выбрал Ратушную площадь - новое здание должно было закрыть Дом Черноголовых и Ратушу. Новое здание было бы первым латвийским небоскребом - оно держалось бы на четырех массивных колоннах, а высота бы составляла 12 этажей. Улманис хотел быть еще более экстравагантным и пополнить здание 140-метровой башней и огромной аркой, через которую мог проезжать транспорт.

Арка на площади Стрелков ФОТО: Wikimedia Commons

Первый камень здания думы уже был заложен, однако, как и другие планы Улманиса, строительство этого здания остановила война.

ФОТО: Wikimedia Commons

Он еще на стадии идеи получил символическое, подтверждающее государственную власть название - площадь Победы, название, которое, спустя годы войны и оккупации, сохранилось до наших дней.

В планах Улманиса было построить огромный парк отдыха со стадионом, площадью для Праздника песен и парадов, дворец спорта, бассейн и парк аттракционов. Через парк Победы простиралась бы грандиозная аллея с воротами с одной стороны и монументом с другой. Парк простирался бы на несколько десятков метров в ширину, а его главным символом стала бы башня высотой шестьдесят метров. На строительство этого проекта было собрано три миллиона латов.

Проект парка Победы 1939 года. ФОТО: Wikimedia Commons