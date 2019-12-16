Россию внесли в тройку самых могущественных стран, но ее ключевые показатели — в хвосте

Оценка проводилась как по экономическим и военным показателям, так и по влиянию стран на массовые медиа - по версии журналистов издания, «могущественные страны» постоянно видны в новостях, а их международные отношения и бюджеты «отслеживаются с фанатичностью».

Лидером списка стали Соединенные Штаты, обладающие высоким ВВП и большим военным бюджетом, позволяющим стране быть мировым лидером в борьбе с терроризмом и оказывать помощь другим странам. Немаловажно и культурное влияние страны во всем мире в области музыки, кино и телевидения.

По данным журнала, изменений с прошлого года в первой десятке самых сильных стран почти не произошло - на десятом месте Северная Корея сменила Объединенные Арабские Эмираты, однако другие девять стран неизменны и сохранили свой порядок: Россия, Китай, Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль и Саудовская Аравия. В числе наименее влиятельных стран мира авторы рейтинга упоминают Эстонию, Латвию и Литву, а также Словению и Словакию.

Несмотря на оценку России как второй самой могущественной страны в мире, ни один из остальных показателей страны в рейтинге журнала не входит в первую десятку из 80 оцененных стран. Относительно высоко оценивается влияние РФ на политику всего мира и ее культурное наследие - 12-е и 14 места соответственно. Очень низко журналисты оценили открытость РФ для бизнеса - 79 место, ниже только Иран. По общему качеству жизни России досталось 36 место.

В январе прошлого года Россия заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report. Тогда в первую десятку вошли Швейцария, Канада, Германия, Великобритания, Япония, а также Швеция, Австралия, США, Франция и Нидерланды.

Эксперты отмечали, что после Соединенных Штатов Россия воспринимается в мире как самая могущественная страна наряду с Китаем, входит в четверку стран с самым большим военным бюджетом и является одним из крупнейших экспортеров оружия в мире, отставая только от США. 6,2 балла Россия получила за темпы роста экономики, 5,3 балла - за исторические наследие. Уровень жизни населения набрал всего 1,8 балла - это 38-й результат в мире. А показатель «открытость для бизнеса» был признан нулевым.