Пн, 16.12.2019
Мы постарались отойти от той концепции, которая предполагает, что нужно сделать жизнь водителей наиболее неудобной. Михаил Кылварт
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  • Фото: автомобиль вылетел с дороги, перевернулся на крышу и приземлился возле реки

Фото: автомобиль вылетел с дороги, перевернулся на крышу и приземлился возле реки

Сегодня, 16 декабря, около 9 утра в Центр тревоги сообщили, что в волости Ныо в Вапрамяэ автомобиль Volkswagen, направлявшийся из Валга в сторону Тарту съехал на обочину, врезался в дорожное ограждение и перевернулся на крышу.

Далее соскользнула перевернутая на крышу машина с обочины вниз, ее путь закончился только на берегу реки Эльва. Чудесным образом оба находившиеся в машине человека не пострадали, пишет Tartu Postimees.

По словам полицейского, водитель был трезв, у него есть водительские права и для возмещения ущерба он обратился в страховую компанию.

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