Фото: автомобиль вылетел с дороги, перевернулся на крышу и приземлился возле реки

Сегодня, 16 декабря, около 9 утра в Центр тревоги сообщили, что в волости Ныо в Вапрамяэ автомобиль Volkswagen, направлявшийся из Валга в сторону Тарту съехал на обочину, врезался в дорожное ограждение и перевернулся на крышу.