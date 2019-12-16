Фото: автомобиль вылетел с дороги, перевернулся на крышу и приземлился возле реки

Сегодня, 16 декабря, около 9 утра в Центр тревоги сообщили, что в волости Ныо в Вапрамяэ автомобиль Volkswagen, направлявшийся из Валга в сторону Тарту съехал на обочину, врезался в дорожное ограждение и перевернулся на крышу.
Далее соскользнула перевернутая на крышу машина с обочины вниз, ее путь закончился только на берегу реки Эльва. Чудесным образом оба находившиеся в машине человека не пострадали, пишет Tartu Postimees.
По словам полицейского, водитель был трезв, у него есть водительские права и для возмещения ущерба он обратился в страховую компанию.