Пн, 16.12.2019
Если мы говорим о радионуклидах в Эстонии, то мы уже имеем во многих местах предельную нагрузку на окружающую среду. Андрей Гудим

Фото: в Каламая продается квартира с огромной террасой

ФОТО: KV.EE

В Пыхья-Таллинне продается современная квартира, терраса которой больше среднего эстонского жилища, пишел Kodustiil.

Квартиры с террасами площадью 75квадратных метров встречаются на столичном рынке недвижимости достаточно редко. Эта светлая квартира в мансарде расположена на улице Нооле, рядом с Летной гаванью.

ФОТО: KV.EE

Площадь двухкомнатной квартиры 62,1 м2. В цену входит мебель, бытовая техника и светильники, парковочное место и кладовка.

ФОТО: KV.EE

На нижнем этаже расположены терраса, гостиная с высокими потолками, открытая кухня, ванная и гардеробная. На верхнем этаже - спальня с мансардными окнами и французским балконом. 

ФОТО: KV.EE

 Ознакомиться с этим заманчивым предложением можно на странице портала недвижимости KV.EE.

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