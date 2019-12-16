Фото: в Каламая продается квартира с огромной террасой

В Пыхья-Таллинне продается современная квартира, терраса которой больше среднего эстонского жилища, пишел Kodustiil.
Квартиры с террасами площадью 75квадратных метров встречаются на столичном рынке недвижимости достаточно редко. Эта светлая квартира в мансарде расположена на улице Нооле, рядом с Летной гаванью.
Площадь двухкомнатной квартиры 62,1 м2. В цену входит мебель, бытовая техника и светильники, парковочное место и кладовка.
На нижнем этаже расположены терраса, гостиная с высокими потолками, открытая кухня, ванная и гардеробная. На верхнем этаже - спальня с мансардными окнами и французским балконом.
Ознакомиться с этим заманчивым предложением можно на странице портала недвижимости KV.EE.