Пн, 16.12.2019
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Вот это сумма! Кристьян Раху получил рекордные дивиденды в истории Эстонии

Кристьян Раху.

ФОТО: Konstantin Sednev

Дивидендный рекорд в истории Эстонии принадлежит в прошлом году продавшему концерн Utilitas австралийскому инвестору Кристьяну Раху, который заработал в качестве дохода собственника 34,3 миллиона евро, пишет Äripäev.

Ранее рекорд принадлежал бизнесмену Маргусу Линнамяэ, который в 2011 году решил из фирмы MM Grupp взять в виде дохода собственника 20 миллионов евро, большая часть из которых, то есть 98 процентов, поступили Линнамяэ.

В этом году в пятерку рейтинга дивидендов входит еще Сонни Асвани с 8,8 миллионами, Олег Осиновский с 8,5 миллионами, Тоомас Аннус с 5,8 миллионами и Сергей Петров с 4,5 миллионами.

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