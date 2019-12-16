Вот это сумма! Кристьян Раху получил рекордные дивиденды в истории Эстонии

Дивидендный рекорд в истории Эстонии принадлежит в прошлом году продавшему концерн Utilitas австралийскому инвестору Кристьяну Раху, который заработал в качестве дохода собственника 34,3 миллиона евро, пишет Äripäev.
Ранее рекорд принадлежал бизнесмену Маргусу Линнамяэ, который в 2011 году решил из фирмы MM Grupp взять в виде дохода собственника 20 миллионов евро, большая часть из которых, то есть 98 процентов, поступили Линнамяэ.
В этом году в пятерку рейтинга дивидендов входит еще Сонни Асвани с 8,8 миллионами, Олег Осиновский с 8,5 миллионами, Тоомас Аннус с 5,8 миллионами и Сергей Петров с 4,5 миллионами.
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