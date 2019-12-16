Вот это сумма! Кристьян Раху получил рекордные дивиденды в истории Эстонии

Ранее рекорд принадлежал бизнесмену Маргусу Линнамяэ, который в 2011 году решил из фирмы MM Grupp взять в виде дохода собственника 20 миллионов евро, большая часть из которых, то есть 98 процентов, поступили Линнамяэ.