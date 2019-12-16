Hеправильное использование пиротехнических изделий может привести к несчастным случаям с серьезными последствиями

Ежегодно в результате использования пиротехнических изделий множество людей получает травмы, и зачастую несчастные случаи происходят именно во время празднования Нового года. Статистика последних пяти лет показывает, что много несчастных случаев, связанных с пиротехническими изделиями, происходит с совершеннолетними мужчинами, но в последние годы среди пострадавших есть и дети. Поэтому важно объяснить детям опасности, связанные с пиротехническими изделиями, а также самому вести себя ответственно.

Именно по этой причине своей информационной кампанией перед наступающими праздниками департамент обращает больше внимания на то обстоятельство, что при использовании пиротехники нужно соблюдать требования техники безопасности.

Для обеспечения своей безопасности и безопасности своих близких важно покупать пиротехнические изделия у предприятия, имеющего соответствующую лицензию на деятельность, а не у частного лица на рынке, в социальных сетях или на улице. Использование не соответствующего требованиям пиротехнического изделия может привести к серьезным травмам или материальному ущербу. На упаковке безопасного и соответствующего требованиям пиротехнического изделия всегда имеется знак соответствия (знак CE) и инструкция по эксплуатации на эстонском языке.

Руководитель технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Ингрид Тейнемаа объясняет: «Основными причинами несчастных случаев являются халатность, неосторожность, алкогольное опьянение и неумение обращаться с пиротехническим изделием, например изделие не фиксируют перед зажиганием согласно инструкции по эксплуатации. Незафиксированное изделие может упасть и тем самым подвергнуть опасности окружающих людей и здания».

Зачастую несчастные случаи происходят из-за того, что пиротехническое изделие используется неправильно, например изделие зажигается слишком близко к другим людям, автомобилям, зданиям, то есть не учитывают зону опасности; при зажигании наклоняются над изделием; изделие не фиксируется; не отходят достаточно далеко после зажигания; не учитывают погодные условия (например дует сильный ветер) или приближаются слишком близко к изделию, которое не загорелось.

На эстонском рынке продается около 30 разных типов пиротехнических изделий (в том числе батареи салютов, ракеты с палочкой-стабилизатором, бенгальские огни, бомбочки). «Все эти изделия используются по-разному, поэтому очень важно прочитать перед использованием изделия инструкцию по эксплуатации, имеющуюся на упаковке», – подчеркивает Тейнемаа.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора настоятельно напоминает: