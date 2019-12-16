135 теннисистов по всему миру уличили в связях с армянской мафией

В общей сложности в связях с армянской теннисной мафией подозреваются более сотни теннисистов.

Издание совместно с местным телеканалом ZDF провело расследование в нескольких странах, включая Бельгию, Испанию, Францию и США, которое длилось более года. По его итогам под подозрении в участии в договорных матчах попали 135 игроков.

Предполагаемым организатором "договорняков" выступает армянская мафия, которая раскинула свою сеть по семи странам Европы. К расследованию также подключились сотрудники заокеанского ФБР. В качестве информатора выступил один из немецких теннисистов, личность которого не раскрывается. Он сотрудничает со следствием, но отказывается от публичных комментариев.

Отмечается, что расследование "уникальной" мафиозной сети близится к завершению, его результаты будут объявлены через несколько месяцев.