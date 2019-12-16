135 теннисистов по всему миру уличили в связях с армянской мафией

Игрок из топ-30 рейтинга Ассоциации-теннисистов профессионалов (ATP), в активе которого есть несколько титулов, попал под подозрение в участии в договорных матчах.
В общей сложности в связях с армянской теннисной мафией подозреваются более сотни теннисистов.
Издание совместно с местным телеканалом ZDF провело расследование в нескольких странах, включая Бельгию, Испанию, Францию и США, которое длилось более года. По его итогам под подозрении в участии в договорных матчах попали 135 игроков.
Предполагаемым организатором "договорняков" выступает армянская мафия, которая раскинула свою сеть по семи странам Европы. К расследованию также подключились сотрудники заокеанского ФБР. В качестве информатора выступил один из немецких теннисистов, личность которого не раскрывается. Он сотрудничает со следствием, но отказывается от публичных комментариев.
Отмечается, что расследование "уникальной" мафиозной сети близится к завершению, его результаты будут объявлены через несколько месяцев.
Организация Tennis Integrity Unit (TIU), ответственная за расследование договорных матчей в теннисе, в 2019 году дисквалифицировала 20 игроков. Среди них оказалась россиянка Ирина Хромачева, пытавшаяся за деньги уступить свое место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе.