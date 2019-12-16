Песков: Зеленскому для решения конфликта в Донбассе нужно доминировать на политической арене Украины

"Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине", - сказал Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Он подчеркнул, что Зеленский не относится к партии войны, каким был предыдущий президент Украины.

"Зеленский не относится к партии войны. Если Порошенко олицетворял партию войны... Президент Порошенко, к сожалению, был человеком, который начал войну, из-за которого текла кровь украинцев", - сказал Песков.

В ходе переговоров в Париже, рассказал Песков, Зеленский неоднократно говорил: "Я смогу это сделать, мы в состоянии это сделать, в состоянии выполнить взятые ранее на себя обязательства". "Были моменты, по которым он говорил об определенных сложностях, о неприятии тех или иных процессов на Украине и т д.", - сказал пресс-секретарь президента РФ.