Песков: Зеленскому для решения конфликта в Донбассе нужно доминировать на политической арене Украины

Президент Украины Владимир Зеленский хочет решить конфликт на Донбассе, но для этого ему нужна сила воли и доминирование на политической арене в своей стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине", - сказал Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
Он подчеркнул, что Зеленский не относится к партии войны, каким был предыдущий президент Украины.
"Зеленский не относится к партии войны. Если Порошенко олицетворял партию войны... Президент Порошенко, к сожалению, был человеком, который начал войну, из-за которого текла кровь украинцев", - сказал Песков.
В ходе переговоров в Париже, рассказал Песков, Зеленский неоднократно говорил: "Я смогу это сделать, мы в состоянии это сделать, в состоянии выполнить взятые ранее на себя обязательства". "Были моменты, по которым он говорил об определенных сложностях, о неприятии тех или иных процессов на Украине и т д.", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
На вопрос, улыбался ли Зеленский в ходе беседы, он сказал: "Безусловно. Он очень подвижный, он весьма эмоциональный. Действительно порой кажется, что он искренне хочет решить проблему. Но, вы знаете, что проблемы подобного размера, подобного масштаба - они обвешены огромным количеством "грузиков", иногда целыми "гирями", от которых нельзя абстрагироваться. И которые всегда нужно учитывать", - сказал Песков.