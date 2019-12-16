Финский политик выставил на продажу купленный в Эстонии отель

Пааво Вяюрюнен выставил на продажу купленный всего четыре года назад в Пярну отель Inge Villa. В 2015 году это была одна из самых дорогих сделок в сфере недвижимости в летней столице Эстонии.

В Финляндии у политика есть специализирующееся на защите прав детей предприятие, и он планировал предоставлять мальчикам и девочкам возможность проводить время на Inge Villa.

Издание Kauppalehti отмечает, что месторасположение отеля — идеальное, в районе пярнуского пляжа. «В последние годы мы сдавали отель на летний период турагентству Ikaalinen, по-другому помещения не использовались», - подтвердил финский политик. Он отметил, что постарается найти новое место для отдыха детей, скорее всего, в Таллинне или Пярну.