Финский политик выставил на продажу купленный в Эстонии отель

Финский политик, дважды министр внешней торговли Финляндии Пааво Вяюрюнен, похоже, решил покончить с гостиничным бизнесом в Эстонии, передает Kauppalehti.
Пааво Вяюрюнен выставил на продажу купленный всего четыре года назад в Пярну отель Inge Villa. В 2015 году это была одна из самых дорогих сделок в сфере недвижимости в летней столице Эстонии.
В Финляндии у политика есть специализирующееся на защите прав детей предприятие, и он планировал предоставлять мальчикам и девочкам возможность проводить время на Inge Villa.
Издание Kauppalehti отмечает, что месторасположение отеля — идеальное, в районе пярнуского пляжа. «В последние годы мы сдавали отель на летний период турагентству Ikaalinen, по-другому помещения не использовались», - подтвердил финский политик. Он отметил, что постарается найти новое место для отдыха детей, скорее всего, в Таллинне или Пярну.
В объявлении на портале недвижимости City24 сказано, что Inge Villa находится в пляжном районе Пярну и размещением в номерах там занимались с 1935 года. В здании насчитывается 11 комнат. Капитальный ремонт был сделан в 2005 году, цена Inge Villa — 570 000 евро.