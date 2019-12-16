Кая Каллас: Ратас должен в течение дня освободить Хельме от должности

«Заявления Марта Хельме наносят ущерб международной репутации Эстонии, это уже не внутриполитическая борьба, а ситуация, которая позорит Эстонию в целом, - написала Кая Каллас в понедельник в Facebook. - Если Юри Ратас руководит этим правительство, у него есть время до вечера, чтобы отнести в Кадриорг заявление об освобождении Марта Хельме от должности министра внутренних дел. Если он этого не сделает, мы будем вынуждены инициировать вотум недоверия Марту Хельме».

Во вторник парламент Финляндии проголосовал за утверждение в должности правительства, которым руководит 34-летняя социал-демократка Санна Марин, в связи с чем Март Хельме, выступая в воскресенье на радиостанции TRE, заявил в том числе, что «Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства». Хельме также выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сумеет постоять за интересы своей страны.