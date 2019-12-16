Жителя Эстонии, избившего женщину до полусмерти, отправили надолго в тюрьму

По словам помощника прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Маргит Пярн, прокуратура ходатайствовала о длительном тюремном заключении для обвиняемого. Жестоко избивший свою спутницу жизни уже неоднократно наказывался в уголовном порядке, последнее наказание было в 2017 году за избиение своей матери.

«Такая манера поведения для него не нова и, нанося удары руками и ногами женщине в область живота и груди, он должен был понимать, что жестоким избиением может подвергать ее жизнь опасности», - сказала Пярн.

Проблемы с алкоголем

Как и во время совершения других преступлений, Бастрыгин 11 августа во время избиения был в состоянии алкогольного опьянения. Он неоднократно нарушал во время испытательного срока назначенный предыдущим решением суда запрет на употребление алкоголя.

По словам Пярн, в своем последнем слове в суде Бастрыгин выразил сожаление, хотя насилия он не признал и утверждал, что потерпевшая получила травмы при падении. Поэтому его сожаления не были приняты во внимание, и суд не учел их в качестве смягчающего обстоятельства. «Поведение обвиняемого непредсказуемо и для его близких опасно, - сказала Пярн. – По оценке прокуратуры, невозможно этот инцидент решить иначе, как ходатайствовать о долгом реальном тюремном заключении».

Старший следователь Лыунаской префектуры Мийна Вольтри сказала, что расследования домашнего насилия в полиции проходят по-разному, например, в зависимости от степени тяжести нанесенного здоровью ущерба.

Вольтри добавила, что большинство вопиющих случаев семейного насилия совершаются непреднамеренно. Обычно в таких случаях минимум одна из сторон находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Продолжительные выходные и дни выплаты пенсии увеличивают число подобных вызовов», - сказала Вольтри.

Сотрудник правоохранительных учреждений всегда надеются, что назначенное судом наказание или методы воздействия будут достаточны, чтобы в будущем избежать преступлений и наставить человек на путь истинный. «Когда решение суда вступит в силу, у преступника в тюрьме будет время проанализировать свое поведение и сделать выводы», - сказала Пярн.

Запрет на приближение

Но нельзя надеяться только на это. Известно, что рано или поздно применивший насилие выйдет на свободу. Для того, чтобы пострадавшая сторона могла и после освобождения Бастрыгина чувствовать себя в безопасности, прокуратура ходатайствовала перед судом о максимальном по продолжительности запрете на приближение. Суд удовлетворил ходатайство и назначил запрет на приближение сроком на три года. «После отбытия тюремного заключения он не должен приближаться к жертве, звонить, писать или искать контакта с ней иным способом», - говорит прокурор.