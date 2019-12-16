Пн, 16.12.2019
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  • Таможенники обнаружили в прибывшем из России автомобиле десятки тысяч контрабандных сигарет

Таможенники обнаружили в прибывшем из России автомобиле десятки тысяч контрабандных сигарет

Контрабандные сигареты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

В субботу эстонские таможенники обнаружили в автомобиле гражданина России почти 50 000 контрабандных сигарет.

В субботу, 14 декабря, на пограничный пункт Койдула из России прибыл легковой автомобиль, который таможенники направили на дополнительную проверку, сообщила Лыунаская префектура. Автомобиль проверили с помощью рентгена, а также осмотрели вместе со служебной собакой.

В находившемся в багажнике автомобиля тайнике было обнаружено 49 000 контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками.

Налогово-таможенный департамент начал производство в отношении 24-летнего гражданина России.

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