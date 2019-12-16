Таможенники обнаружили в прибывшем из России автомобиле десятки тысяч контрабандных сигарет

В субботу эстонские таможенники обнаружили в автомобиле гражданина России почти 50 000 контрабандных сигарет.
В субботу, 14 декабря, на пограничный пункт Койдула из России прибыл легковой автомобиль, который таможенники направили на дополнительную проверку, сообщила Лыунаская префектура. Автомобиль проверили с помощью рентгена, а также осмотрели вместе со служебной собакой.
В находившемся в багажнике автомобиля тайнике было обнаружено 49 000 контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками.
Налогово-таможенный департамент начал производство в отношении 24-летнего гражданина России.