Таможенники обнаружили в прибывшем из России автомобиле десятки тысяч контрабандных сигарет

В субботу, 14 декабря, на пограничный пункт Койдула из России прибыл легковой автомобиль, который таможенники направили на дополнительную проверку, сообщила Лыунаская префектура. Автомобиль проверили с помощью рентгена, а также осмотрели вместе со служебной собакой.