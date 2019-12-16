Неожиданно: в Эстонии нашли табличку с названием улицы на кириллице

Городская управа Кохтла-Ярве ответила Языковой инспекции, что ее ноябрьский запрос удовлетворен. С дома по адресу Оутокомпу, 9 сняли табличку с названием улицы, так как она не соответствовала Закону о языке.
С одной стороны дома, не выходящей на дорогу, табличка с названием улицы была старой, надпись сделана на кириллице. С другой стороны дома, по соседству с дорогой, табличка современная, пишет rus.err.ee.
После обращения Языковой инспекции табличку с названием улицы, написанном кириллицей, сняли.