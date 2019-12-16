Пн, 16.12.2019
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  • Неожиданно: в Эстонии нашли табличку с названием улицы на кириллице

Неожиданно: в Эстонии нашли табличку с названием улицы на кириллице

ФОТО: Google Maps/скриншот

Городская управа Кохтла-Ярве ответила Языковой инспекции, что ее ноябрьский запрос удовлетворен. С дома по адресу Оутокомпу, 9 сняли табличку с названием улицы, так как она не соответствовала Закону о языке.

С одной стороны дома, не выходящей на дорогу, табличка с названием улицы была старой, надпись сделана на кириллице. С другой стороны дома, по соседству с дорогой, табличка современная, пишет rus.err.ee.

После обращения Языковой инспекции табличку с названием улицы, написанном кириллицей, сняли.

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