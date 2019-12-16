Nissan обновил электрокар Leaf

В числе новшеств – усовершенствованная технология ProPilot, которая теперь умеет поддерживать нужную скорость при движении на склоне, ассистент парковки, помогающий водителю маневрировать и сокращающий время парковки на 20 процентов, а также интеллектуальная система мониторинга слепых зон и функцией предупреждения пешеходов о приближении с помощью звука.

Кроме всего перечисленного, 9-дюймовый экран мультимедийной системы теперь входит в список стандартного оборудования, а палитра цветов кузова пополнилась оттенками Vivid Blue и Stealth Grey.