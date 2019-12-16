Ущерб в 5000 евро: неизвестные разбили стекло и подожгли автомобиль

Вчера, 15 декабря, вечером в волости Тори огонь уничтожил припаркованный во дворе автомастерской автомобиль Mercedes-Benz.
В 17.09 спасатели получили вызов в деревню Нийду, где во дворе автомастерской горел автомобиль, пишет Pärnu Postimees.
Пожар потушили в 17.29. Огонь полностью уничтожил машину. Люди не пострадали.
Как сообщает полиция, у автомобиля разбили стекло и подожгли его изнутри. Был нанесен ущерб в почти 5000 евро.
Для расследования инцидента начато уголовное производство. За это деяние виновнику может грозить денежный штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.