Ущерб в 5000 евро: неизвестные разбили стекло и подожгли автомобиль

В 17.09 спасатели получили вызов в деревню Нийду, где во дворе автомастерской горел автомобиль, пишет Pärnu Postimees.

Пожар потушили в 17.29. Огонь полностью уничтожил машину. Люди не пострадали.

Как сообщает полиция, у автомобиля разбили стекло и подожгли его изнутри. Был нанесен ущерб в почти 5000 евро.