Пн, 16.12.2019
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  • Ущерб в 5000 евро: неизвестные разбили стекло и подожгли автомобиль

Ущерб в 5000 евро: неизвестные разбили стекло и подожгли автомобиль

Полыхающий автомобиль. Фото иллюстративное

ФОТО: Ida-Eesti päästekeskus

Вчера, 15 декабря, вечером в волости Тори огонь уничтожил припаркованный во дворе автомастерской автомобиль Mercedes-Benz.

В 17.09 спасатели получили вызов в деревню Нийду, где во дворе автомастерской горел автомобиль, пишет Pärnu Postimees.

Пожар потушили в 17.29. Огонь полностью уничтожил машину. Люди не пострадали.

Как сообщает полиция, у автомобиля разбили стекло и подожгли его изнутри. Был нанесен ущерб в почти 5000 евро.

Для расследования инцидента начато уголовное производство. За это деяние виновнику может грозить денежный штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.

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