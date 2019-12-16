Эрдоган пригрозил закрыть американские базы и признать геноцид индейцев

«Наш парламент также может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США», - сказал он, призвав американского президента Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики». По словам Эрдогана, решение относительно этого события «должны принимать не политики, а историки», передает NEWSru.
Также Эрдоган упомянул ответственность французов за массовые убийства в Алжире и работорговлю в Сенегале. «Мы раскроем, что Запад - это история расизма и колониализма», - заявил он.
Кроме того, Эрдоган заявил, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США, если Вашингтон решится ввести санкции в отношении Анкары. Также не исключается закрытие базы Куреджик, где развернуты элементы европейской системы противоракетной обороны.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 11 декабря также говорил о готовности Анкары рассмотреть возможность закрытия базы Инджирлик для американских военнослужащих, если Соединенные Штаты введут санкции из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
В Турции уже не в первый раз возникают разговоры о вероятности закрытия этой авиабазы для американских военных. Обычно подобная риторика Анкары возникает в свете угроз из Вашингтона, однако до каких-либо конкретных шагов в этом направлении дело еще не доходило. Как сообщил РИА "Новости"» представитель Пентагона, ведомство прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией.
«Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ наших насчитывающих десятилетия обязательств работать и помогать защищаться нашему союзнику по НАТО и стратегическому партнеру Турции», - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что Вашингтон стремится наладить диалог, «поощряя Турцию к более конструктивной политике в вопросе С-400, Сирии и других аспектах, где есть разногласия».
Ранее Эрдоган рассказал, что президент США признал невозможность отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. «Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу о том, как Турцию довели до покупки систем С-400, и он признал наше право», - сказал турецкий лидер.
В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил решение контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса США признать геноцид армян в Османской империи. Он выразил надежду, что Сенат не повторит подобной ошибки. За инициативу тогда проголосовали 405 конгрессменов, 11 высказались против.
Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная власть вправе игнорировать подобные документы.
В апреле президент США Дональд Трамп в своем заявлении, приуроченном к годовщине начала депортации армян из Константинополя, вновь не стал называть трагедию геноцидом. Его предшественник демократ Барак Обама в своих заявлениях на данный счет также избегал слова «геноцид».
В конце XIX - начале XX века в Османской империи велись гонения на армян, которые достигли пика в 1915 году, во время Первой мировой войны. Тогда было уничтожено более 1,5 миллиона армян. Армения называет эти события геноцидом. День памяти жертв геноцида армян отмечается 24 апреля: в этот день в Стамбуле сто лет назад были задержаны и убиты более 800 представителей местной интеллигенции армянского происхождения. Факт геноцида армянского народа в османской Турции признан многими государствами, Европейским парламентом и Всемирным советом церквей.
Турция не приемлет использование термина «геноцид» в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война и все стороны несли большие потери. Анкара объявила об открытии османских архивов и пригласила историков изучить их «для выработки объективного подхода» к событиям 100-летней давности.
При этом турецкие власти строго придерживаются крайней точки зрения, безоговорочно отрицающей геноцид. Так, в 2015 году Турция отозвала своего посла в Вене, после того как парламент Австрии принял декларацию, осуждающую геноцид армян в Османской империи. До этого Турция отозвала посла из Ватикана после того, как Папа Римский Франциск употребил слово «геноцид», говоря о массовых убийствах армян.
В 2016 году Турция отозвала своего посла в Берлине в знак протеста против того, что нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) «подавляющим большинством» признала геноцид армян. В Анкаре это решение назвали «исторической ошибкой».
Государственная дума РФ приняла в 1995 году постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении».
В то же время некоторые страны отказываются признавать геноцид армян, опасаясь ухудшения отношений с Анкарой. Так, кнессет Израиля 14 февраля 2018 года отклонил законопроект о признании геноцида армян. Заместитель министра иностранных дел страны Ципи Хотовели заявила, что в Ереван была направлена парламентская делегация на 100-летие геноцида в 2015 году, но страна не будет занимать официальную позицию по этому вопросу из-за его сложности и дипломатических последствий, а также ярко выраженного политического характера.
Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании упомянутых протоколов.