Эрдоган пригрозил закрыть американские базы и признать геноцид индейцев

«Наш парламент также может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США», - сказал он, призвав американского президента Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики». По словам Эрдогана, решение относительно этого события «должны принимать не политики, а историки», передает NEWSru.

Также Эрдоган упомянул ответственность французов за массовые убийства в Алжире и работорговлю в Сенегале. «Мы раскроем, что Запад - это история расизма и колониализма», - заявил он.

Кроме того, Эрдоган заявил, что его страна может закрыть авиабазу Инджирлик для США, если Вашингтон решится ввести санкции в отношении Анкары. Также не исключается закрытие базы Куреджик, где развернуты элементы европейской системы противоракетной обороны.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 11 декабря также говорил о готовности Анкары рассмотреть возможность закрытия базы Инджирлик для американских военнослужащих, если Соединенные Штаты введут санкции из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.

В Турции уже не в первый раз возникают разговоры о вероятности закрытия этой авиабазы для американских военных. Обычно подобная риторика Анкары возникает в свете угроз из Вашингтона, однако до каких-либо конкретных шагов в этом направлении дело еще не доходило. Как сообщил РИА "Новости"» представитель Пентагона, ведомство прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией.

«Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ наших насчитывающих десятилетия обязательств работать и помогать защищаться нашему союзнику по НАТО и стратегическому партнеру Турции», - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что Вашингтон стремится наладить диалог, «поощряя Турцию к более конструктивной политике в вопросе С-400, Сирии и других аспектах, где есть разногласия».

Ранее Эрдоган рассказал, что президент США признал невозможность отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. «Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу о том, как Турцию довели до покупки систем С-400, и он признал наше право», - сказал турецкий лидер.

В октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил решение контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса США признать геноцид армян в Османской империи. Он выразил надежду, что Сенат не повторит подобной ошибки. За инициативу тогда проголосовали 405 конгрессменов, 11 высказались против.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная власть вправе игнорировать подобные документы.