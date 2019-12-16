Блог: вотум недоверия Марту Хельме провалился

Оппозиция попыталась вынести сегодня министру внутренних дел Марту Хельме вотум недоверия в связи с тем, что, оскорбив премьер-министра Финляндии, ближайшего союзника, он подверг безопасности национальные интересы Эстонии. Однако эта попытка провалилась.
За вынесение Марту Хельме вотума недоверия проголосовали 44, против - 42 депутата Рийгикогу. 13 находившихся в зале депутатов не участвовали в голосовании.
Для вынесения вотума недоверия было необходимо собрать 51 голос.
На прошлой неделе парламент Финляндии проголосовал за утверждение в должности правительства, которым руководит 34-летняя социал-демократка Санна Марин, в связи с чем Март Хельме, выступая в воскресенье на радиостанции TRE, заявил в том числе, что «Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства». Хельме также выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сумеет постоять за интересы своей страны.
Несдержанность министра-консерватора не осталась незамеченной. Оппозиция потребовала от него уйти в отставку.
«Министр внутренних дел оскорбил правительство Финляндии и подверг личной нападке нового премьер-министра Финляндии. Тем самым он причинил ущерб отношениям между Эстонией и Финляндией, - заявила реформистка Кая Каллас. - Ни премьер-министр, ни глава МВД не воспользовались возможностью извиниться перед Финляндией и премьер-министром Финляндии. Юри Ратас уже давно не контролирует происходящее в его правительстве».
В понедельник между президентом Финляндии Саули Ниинистё и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд состоялся телефонный разговор, в ходе которого глава эстонского государства извинилась за вчерашнее заявление.