Блог: высказывания Хельме угрожают национальным интересам Эстонии

Вокруг министра от партии EKRE разворачивается очередной скандал, который грозит кончиться отставкой министра внутренних дел Марта Хельме, отличившегося на днях оскорбительными высказываниями в адрес своих финских коллег.
На прошлой неделе парламент Финляндии проголосовал за утверждение в должности правительства, которым руководит 34-летняя социал-демократка Санна Марин, в связи с чем Март Хельме, выступая в воскресенье на радиостанции TRE, заявил в том числе, что «Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства». Хельме также выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сумеет постоять за интересы своей страны.
Несдержанность министра-консерватора не осталась незамеченной. Оппозиция потребовала от него уйти в отставку.
«Министр внутренних дел оскорбил правительство Финляндии и подверг личной нападке новую премьер-министра Финляндии. Тем самым он причинил ущерб отношениям между Эстонией и Финляндией, - заявила реформистка Кая Каллас. - Ни премьер-министр, ни глава МВД не воспользовались возможностью извиниться перед Финляндией и премьер-министром Финляндии. Юри Ратас уже давно не контролирует происходящее в его правительстве».
В понедельник между президентом Финляндии Саули Ниинистё и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд состоялся телефонный разговор, в ходе которого глава эстонского государства извинилась за вчерашнее заявление.