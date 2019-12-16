Блог: высказывания Хельме угрожают национальным интересам Эстонии

На прошлой неделе парламент Финляндии проголосовал за утверждение в должности правительства, которым руководит 34-летняя социал-демократка Санна Марин, в связи с чем Март Хельме, выступая в воскресенье на радиостанции TRE, заявил в том числе, что «Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства». Хельме также выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сумеет постоять за интересы своей страны.