Совет эксперта: что нужно учитывать при покупке квартиры в новостройке?

У каждого свое представление о доме мечты. Часто мечты совпадают с реальностью, но случается и так, что после переезда в новую квартиру вдруг обнаруживается много, казалось бы, мелких деталей, которые могут повлиять на вашу повседневную жизнь, а иногда и нарушить ее. Поэтому, выбирая квартиру для покупки, вы должны очень тщательно продумать, как вы обустроитесь на новом месте.

Изменение проекта

При выборе нового квартиры проще всего сделать изменения в планировке на ранних стадиях строительства. Тогда в сотрудничестве с застройщиком, как правило, вы можете принять участие в планировке квартиры, изменить расположение внутренних стен и дверей. Разработчики и архитекторы делают планировку помещений в соответствии со своим опытом и требованиями проекта здания, а пожелания и привычки у людей - разные. Если вы хотите получить более персонализированное решение, вам необходимо с самого начала участвовать в создании планировки квартиры, чтобы можно было выполнить необходимые изменения до окончания работ.

Однако, если вы покупаете квартиру в готовом виде, о планировке помещений тоже можно задуматься, но эти изменения потребуют времени и, как правило, означают дополнительные расходы. Возможно, вы можете и не получить желаемого, так как это сделать невозможно, так как строительство и составление документов уже закончено. что оно больше невозможно из-за строительства или из-за документов.

Площадь и количество комнат

При выборе квартиры важно учитывать как количество комнат, так и их площадь, а также оценить, как расставить в каждой комнате необходимую мебель. Например, одна квартира может быть больше, но комнаты расположены нелогично, что значительно снижает полезное использование пространства. Кроме того, в квартирах одинакового размера может быть разное количество комнат, но наличие дополнительной комнаты в целом делает все остальные комнаты намного меньше. Общей проблемой является большое количество места, отданное коридорам. При плохой планировке коридоры могут занимать до четверти общей площади квартиры, тогда как оптимальным является 10-13 процентов

Откуда светит солнце?

При покупке квартиры обязательно стоит посмотреть, как жилое пространство соотносится со сторонами света.. Если вы хотите наслаждаться красивым закатом на террасе или балконе, учтите это при выборе квартиры. Однако, если вы хотите просыпаться, встречая рассвет, окна спальни или кухни могут быть ориентированы на восток.

Не нужно опасаться, что в выходящих на юг комнатах будет слишком жарко. В настоящее время многие новые проекты уже оснащены системами охлаждения, которые помогают контролировать температуру в помещении. Если вы покупаете квартиру на раннем этапе строительства, вы можете заказать дополнительное охлаждение. Закон также регулирует, в каких квартирах уже должны быть установлены стандартные системы охлаждения, и большинство застройщиков следует этому правилу.

Проходные и отдельные комнаты

Планировка квартиры должна учитывать расположение комнат и их функциональность: где будет гостиная, какой формы открытая кухня и так далее. Многие покупатели квартир после переезда понимают, что ходить на другой конец квартиры с полной покупок сумкой довольно неудобно. Поэтому в хорошо спланированных квартирах кухня обычно расположена рядом с прихожей или прямо возле входной двери. Проходные комнаты уменьшают возможность уединения для живущих в квартире людей. Идеальным решением является разделение квартиры на общую зану с гостиной и кухней и частную – со спальнями.