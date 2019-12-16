Читатель в недоумении: почему на автозаправках выросли цены на газ?

По словам руководителя сбыта на местах Alexela Марека Миллера, в последнее время на мировых рынках выросли цены на все виды топлива, включая сжиженный природный газ, что привело к росту цен и на местном рынке.

«Если цены на мировых рынках начнут снижаться, это отразится и на стоимости газа в Эстонии», - подытожил он.

Как сообщил председатель правления Olerex Антти Моппель, на рост рост цен повлияло подорожание пропана на рынках Северной Европы. Это обусловлено возросшим в зимний период спросом. «За последний месяц возросший спрос привел к росту цен на пропан на 10 процентов», - сказал он.

«Косвенно на повышение цен влияет и стоимость нефти, которая в последние недели постоянно дорожала и превысила отметку в 65 долларов за баррель. Это обусловлено принятым в начале декабря ОПЕК и Россией решением о снижении добычи нефти дополнительно на полмиллиона баррелей в день. Это сделано для того, чтобы избежать перепроизводства и падения цен на нефть. С учетом ранних договоренностей и решением о сокращении добычи нефти Саудовской Аравией, в день будет добываться на 2,1 млн баррелей меньше нефти», - сообщил Моппель.

Глава Olerex сказал, что на газовых автозаправках продается смесь пропана и бутана, цена на которую не так подвержена ценовым скачкам на мировых рынках, как бензин или дизель. «Надеемся, что в ближайшее время цены на газ будут держаться на нынешнем уровне», - подытожил он.