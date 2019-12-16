Как правильно разделить плату за наем, если квартиру снимают несколько человек

Обычно комнаты в квартире неодинаковы. Поэтому при дележе квартплаты поровну между нанимателями может возникнуть недопонимание или даже конфликт, так как один жилец за те же деньги получает больше, чем другой. Как же распределить плату за наем, чтобы никому не было обидно?

Один из способов - измерить размеры комнат, предлагает domino.com. Вычислите площадь каждой комнаты. Затем разделите площадь каждой комнаты на сумму площадей всех спален, и вы получите сколько процентов от общей площади всех спален занимает каждая из них.