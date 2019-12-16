Францию вновь охватили забастовки против пенсионной реформы

Во Франции возобновились забастовки против пенсионной реформы. В понедельник, 16 декабря, протестные акции вновь привели к хаосу в движении транспорта. В столичном регионе Иль-де-Франс и Париже образовались пробки общей протяженностью более 600 километров. Также отменены многие пригородные электрички и поезда метрополитена, сообщает телеканал France Info.

Существенно ограничено и движение поездов дальнего следования. Государственная железнодорожная компания SNCF призвала пассажиров по возможности отложить поездки. Во многих университетах страны в связи с длительной акцией протесты отложено проведение экзаменов.

Протесты во Франции из-за пенсионной реформы

Протесты против пенсионной реформы во Франции продолжаются около полутора недель, несмотря на значительные уступки правительства, о которых 11 декабря сообщил премьер-министр Эдуар Филипп. Пенсионные новшества затронут значительно меньшее число граждан, чем опасались профсоюзы, заявил он, указав, что новые правила будут распространяться лишь на людей, родившихся в 1975 году и позднее.

До сих пор предполагалось, что под действие реформы подпадут лица, родившиеся с 1963 года. Официальный пенсионный возраст на уровне 62 лет будет сохранен, однако лицам, прекращающим трудовую деятельность до достижения 64-летнего возраста, пенсии будут урезаны.