Хельме: я никого не оскорблял, вы раздули из мухи слона

«Я никого не оскорблял. Это вы оскорбляете финский народ своими репортажами и статьями.Вы раздули из мухи слона. Мне больше нечего сказать», - сказал Хельме «Актуальной камере» и быстро скрылся от журналистов.

Напомним, что в интервью коммерческой радиостанции TRE Raadio Март Хельме подверг острой критике новое правительство Финляндии и его нового премьер-министра. Радиостанция TRE Raadio принадлежит члену EKRE Сийму Похлаку.

«От того, что теперь произошло в Финляндии, просто волосы дыбом встают, - охарактеризовал новое правительство Финляндии Март Хельме в воскресной передаче TRE raadio Räägime asjast («Поговорим о деле»).

На прошлой неделе парламент Финляндии проголосовал за вступление в должность правительства самого молодого в истории страны премьер-министра, 34-летней Санны Марин.

«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства», - сказал Хельме.

Занимающий пост министра внутренних дел Эстонии Март Хельме также выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сумеет отстоять интересы своей страны.

Финский портал Yle опубликовал слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме (EKRE) об их новом правительстве и премьер-министре.