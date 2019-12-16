Партия реформ представила 739 предложений по изменению законопроекта пенсионной реформы

Вице-председатель Финансовой комиссии от реформистов Марис Лаури заявила, что коалиция не выразила какого-либо желания для обсуждения темы по существу, поэтому Партия реформ использует любые возможные средства, чтобы помещать принятию закона.

Член Финансовой комиссии Андрес Сутть добавил, что поскольку правительственный законопроект не годится, для претворения необходимых и существенных изменений было бы разумно впоследствии взять в разработку представленный Партией реформ и социал-демократами законопроект.

Во вторник парламентские фракции Партии реформ и Социал-демократической партии передали Рийгикогу законопроект, предназначенный усовершенствовать вторую и третью ступень пенсионной системы.

Согласно проекту, систему выплат по второй ступени предлагается сделать гибкой, тем самым устранив главный недостаток действующей системы, восстановить в первоначальном виде налогообложение выплат второй и третьей ступени и значительно повысить осведомленность людей об их пенсионных правах и возможных выплатах.

Реформисты и социал-демократы хотя создать большую гибкость при распоряжении накопленными средствами в пенсионном возрасте, чтобы также можно было бы использовать уже накопленные средства до выхода на пенсию. Также предлагается позволить людям увеличивать взносы в обязательную накопительную пенсию. Законопроект по идее будет благоприятствовать долговременному сбережению средств через поддерживающий налоговый режим.