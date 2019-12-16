Apple обвинили в нарушении прав человека

На ближайшем собрании акционеров активисты хотят поднять вопрос о соблюдении прав человека компанией. Сообщается, что Apple пыталась опротестовать это требование, но ей не удалось, пишет Ferra.

В петиции, составленной активистами, сказано, что компания пошла на поводу у китайских властей, когда согласилась удалить из App Store приложение HKmap.live. Это приложение помогало протестующим отслеживать в реальном времени передвижения полицейских в Гонконге.