Пн, 16.12.2019
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме

Apple обвинили в нарушении прав человека

Apple.

ФОТО: Ng Han Guan/AP

Некоторые из акционеров-активистов Apple добились того, чтобы компания объяснилась по повод своих действий, связанных с антиправительственными протестами в Гонконге. Напомним, недавно Apple удалила из App Store приложение, которое помогало протестующим.

На ближайшем собрании акционеров активисты хотят поднять вопрос о соблюдении прав человека компанией. Сообщается, что Apple пыталась опротестовать это требование, но ей не удалось, пишет Ferra.

В петиции, составленной активистами, сказано, что компания пошла на поводу у китайских властей, когда согласилась удалить из App Store приложение HKmap.live. Это приложение помогало протестующим отслеживать в реальном времени передвижения полицейских в Гонконге.

Теперь авторы петиции хотят, чтобы Apple рассказала, как компания реагирует на такие требования правительств или организаций, исполнение которых может повлечь за собой ограничение свободы слова или доступа к информации.

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