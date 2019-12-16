Жеребьевка Лиги чемпионов свела вместе "Реал" и "Манчестер Сити"

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Кроме противостояния "Реала" и манкунианцев можно выделить и другие противостояния, в которых каждая из команд могла бы претендовать минимум на полуфинал Лиги чемпионов - "Боруссия" сыграет с "Пари Сен-Жермен", "Атлетико", который в этом году мучается в атаке, забив в 2,5 раза меньше мячей чем "Барселона", примет "Ливерпуль", "Челси" попробует оставить за бортом турнира "Баварию".
"Ювентус" и Криштиану Роналду сыграют дважды с "Лионом", "Барселона", скорее всего, не испытает проблем с кризисным "Наполи", а "Аталанта" попробует впервые в истории клуба пройти в 1/4 ЛЧ, обыграв "Валенсию".
Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные – 10, 11, 17 и 18 марта.